New Amsterdam: Dr. Vijay Kapoor não continuará na série médica

O Dr. Vijay Kapoor, personagem interpretado por Anupam Kher em New Amsterdam, não vai mais participar da série. No último episódio exibido da produção, transmitido na última quarta-feira (14) pela NBC, o médico teve sua demissão do hospital decretada.

Ao longo da temporada anterior, o público ainda assistiu Kapoor passando por uma cirurgia de coração, que trouxe algumas sequelas em um processo de recuperação bastante difícil. O seu futuro no hospital ficou bastante incerto já a partir desse momento.

Embora Anupam Kher não tenha participado do episódio em questão, vale destacar que suas cenas finais, até o momento, foram exibidas no início da 3ª temporada de New Amsterdam. Não se sabe, no entanto, se ele retornará para se despedir. O ator esteve na série durante duas temporadas completas.

(NBC/Reprodução)Fonte: NBC

New Amsterdam: Anupam Kher explica baixa no elenco do drama médico da NBC

A saída do personagem da série também tem relação com a vida pessoal de seu intérprete. Recentemente, sua esposa, a Kirron Kher, foi diagnosticada com um tipo de câncer no sangue.

“Só para que os rumores não resolvam a situação, Sikandar [seu enteado] e eu gostaríamos de informar a todos que Kirron foi diagnosticada com mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue”, contou ele por meio de um comunicado oficial divulgado à imprensa.

“Ela está atualmente em tratamento e temos certeza de que sairá disso mais forte do que antes. Somos muito abençoados por ela estar sendo cuidada por um conjunto fenomenal de médicos”, concluiu.

Apesar da baixa no elenco da série, New Amsterdam já foi renovada para pelo menos mais duas temporadas. A expectativa dos fãs é de que o personagem consiga retornar em algum outro momento futuro.

Vamos aguardar por novidades!