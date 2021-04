Newton admite nervosismo na estreia e diz ser um “privilégio” jogar pelo Palmeiras

Recém-promovido ao time principal do Palmeiras, o atacante panamenho Newton pôde fazer sua estreia pelos profissionais no empate contra o São Bento em 1 a 1. O jogador entrou no lugar de Rafael Elias aos 18 minutos do segundo tempo e até teve uma boa oportunidade para marcar, mas acabou sendo travado pela marcação na hora da finalização.

Nesta sexta-feira, Newton falou sobre a sensação de entrar em campo naquela ocasião. Ele admitiu que ficou um pouco nervoso, mas ressaltou que precisa ir melhorando para se manter no time e seguir recebendo chances nos próximos confrontos.

“Estava muito contente, porque era o meu primeiro minuto em campo pela equipe principal. Também estava um pouco nervoso. Creio que são momentos. Tenho que ir melhorando para enfrentá-los, me sair bem e dar muito o que falar no time de cima”, declarou.

“É um sonho para mim. Minha carreira é de curto prazo, apenas comecei, fiz uma partida de destaque no sub-20, pude vir para a equipe principal e treinar com grandes jogadores, é algo lindo. Venho trabalhando forte para seguir na mira do professor e dar o melhor de mim”, acrescentou.

Com a participação contra do São Bento, Newton se tornou o primeiro jogador na história do Panamá e da América Central a vestir a camisa do Verdão. Diante disso, o centroavante destacou que atuar pelo Palmeiras “é um privilégio” e afirmou que buscará em cada partida honrar o nome de seu país e o escudo alviverde.

“Principalmente para mim e para o meu país, é um privilégio ser o primeiro jogador a vestir uma camisa de um grande clube. Creio que tenho que dar 100% em cada partida para deixar o nome do meu país no alto e, sobretudo, o escudo. Sei que o clube tem uma história bonita e estou emocionado de ter vindo para esse clube. Estou muito feliz”, completou o atacante.