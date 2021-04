NeyDay: Antes de [PSG x Manchester City], Neymar manda recado na web: ‘O pai tá on’ | Champions League

Com atenções voltadas para Neymar, PSG x Manchester City duelam na tarde desta quarta-feira (28), a partir das 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na França, em jogo válido pela ida das semifinais da Champions League.

Como é de praxe, internautas participaram do #NeyDay em manifestação de apoio ao brasileiro na principal competição entre clubes europeus. No Twitter, por exemplo, a hashtag figurou nos assuntos mais comentados da rede social, com mais de 50 mil tweets.

Neymar e Mbappé comemoram gol do PSG abraçados. Foto: Getty Images



“Atenção. O Neymar infelizmente não joga hoje. Até porque ele não joga, ele humilha“, brincou um usuário do Twitter. “Dia de calar a boca de todos mais uma vez, é dia do homem“, escreveu outra fã.

Antes da partida entre PSG x Manchester City, o craque brasileiro mandou um recado no Twitter e agitou a web. “Vamo (sic) que o pai tá on“, publicou ele, em tuíte que já recebeu quase 150 mil curtidas.

Vamo que o Pai tá on ���� — Neymar Jr (@neymarjr)

“Na geografia, o Neymar é meu mundo. Na história, é meu rei. Na matemática, é minha solução. Na astronomia, é meu universo. Na biologia, é meu medicamento“, respondeu um torcedor.