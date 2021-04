Neymar afirma estar focado em vencer mais uma vez a Champions League e despista sobre Bola de Ouro: “Não estou nem aí”

Após eliminar o algoz da última Champions League e o favorito a vencer mais uma vez a competição, o PSG começa a decidir nesta quarta-feira (28) contra o Manchester City, na França, uma vaga na grande decisão do torneio mais cobiçado pelos times da Europa. Quem pode levar a equipe francesa à final é Neymar.









O brasileiro, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (27), ressaltou que em sua visão, o time está pronto para encarar o desafio. Afirmou, também, que está focado em vencer mais uma vez a Champions League, revelou não estar ligando para Bola de Ouro e por fim, falou sobre o seu presente e futuro no PSG.

“Estou feliz com a temporada que o PSG está fazendo. Sobre Bola de Ouro, não é algo que penso. Não estou nem aí. Eu quero apenas vencer”, iniciou Neymar, falando também sobre a chance do parceiro Mbappé faturar o prêmio deste ano. “Kylian é um grande jogador. Espero que ele continue jogando bem.”

“Desde quando cheguei em Paris, tive coisas que me fizeram melhorar. Passei dificuldade de adaptação e muita gente já sabe disso. As coisas estão melhorando. Sempre fui profissional e trabalhei calado, fiquei na minha. Quando estou dentro se campo, sei que posso ajudar a minha equipe e muito. É o segundo ano consecutivo que estamos na semifinal da Champions. Vamos fazer de tudo, respeitar o adversário e fazer de tudo para ganhar“, afirmou o camisa 10, que se impressionou com o carinho do torcedores brasileiros que em dias de jogo do craque, criaram o “Ney Day”. “O brasileiro tem uma criatividade gigantesca. Fico feliz pelo carinho do meu país”, concluiu.