Neymar: atacante alcança maior média de expulsões por jogo no PSG

Neymar foi expulso no jogo do PSG contra o Lille, realizado no sábado (03). O clube parisiense acabou perdendo a partida por 1 a 0. Essa foi o décimo primeiro cartão vermelho da carreira do atacante, e o quarto em seu time atual.

A confusão que levou Neymar a ser expulso do campo começou quando ele se desentendeu com Djaló: o atacante tentou tirar a bola das mãos do adversário. Os dois acabaram levando cartão vermelho.

A média de expulsões de Neymar no PSG tem sido alta. De acordo com levantamento feito pelo “UOL Esporte”, o atleta tomou um cartão vermelho a cada 26 jogos no clube. Três delas foram justamente por confusões dele com jogadores do time adversário.

Até o momento, essa é a maior média de expulsões do atacante em sua carreira. Na época em que estava no Santos, ele levou cinco cartões vermelhos. No entanto, a média mais elástica: um a cada 45 jogos pelo Peixe.

Já no Barcelona, Neymar foi expulso uma vez em 186 partidas. Pela Seleção Brasileira, ele também tomou apenas um cartão vermelho: na Copa América de 2015, quando a partida já havia sido encerrada, e por mais um desentendimento com adversário: dessa vez, com o zagueiro Murillo, da Colômbia.

Veja as expulsões de Neymar, por clubes

– 5 expulsões em 225 jogos pelo Santos

– 4 expulsões em 105 jogos pelo PSG

– 1 expulsão em 103 jogos pela seleção.

– 1 expulsão em 186 jogos pelo Barcelona.