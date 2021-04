[Neymar]: Atacante brasileiro pode ser suspenso por três partidas após confusão em jogo do PSG contra o Lille

Neymar retornou ao PSG no último sábado (03), mas não atendeu às expectativas dos torcedores. Isso porque o craque brasileiro foi expulso na derrota da equipe parisiense para o Lille, por 1 a 0, depois levar o segundo cartão amarelo por disputa intensa contra Djaló.

Após as expulsões do atacante e do zagueiro, imagens do Canal+, da França, flagraram os dois quase se agredindo na entrada do vestiário. A dupla, então, precisou ser separada por seguranças no local, conforme informações divulgadas pelo ge.globo.

Neymar pode ser suspenso por três jogos após confusão contra o Lille

Investigado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP), o brasileiro pode ser suspenso por três jogos pela expulsão em campo. A entidade também deve analisar o episódio entre Neymar e Djaló fora dos gramados, de acordo com o diário francês Le Parisien.

Caso seja punido, o atacante não poderá enfrentar o Strasbourg (suspensão automática) e o Saint-Etienne, pelo Campeonato Francês, e também perderá as quartas de final da Copa da França.