Neymar brinca que dará curso de pênalti após erros em Flamengo x Palmeiras: ‘Inscrições abertas’

O atacante do Paris Saint-Geriman Neymar ironizou a alta quantidade de pênaltis perdidos na decisão da Supercopa, neste domingo, entre Flamengo e Palmeiras. Após sete penalidades desperdiçadas pelos atletas, o Rubro-Negro levou a melhor e sagrou-se bicampeão da competição. No Twitter, ele disse que dará um curso de como se bater pênalti.

– Inscrições de curso de pênaltis estão abertas. Acesse o site e adquira já a sua vaga – digitou o astro da bola, que ainda deixou claro que estava “zoando”. Desde a época do Santos, Neymar é elogiado por suas cobranças e chegou a marcar na decisão de pênaltis contra a Alemanha, em 2016, na final do ouro olímpico, no Maracanã.

A final conquistada pelo Flamengo terminou empatada em 2 a 2, com gols de Gabigol e Arrascaeta, para o campeão, e Raphael Veiga (2) para o Verdão. Em cobranças alternadas, o caneco terminou nas mãos rubro-negras de Diego Alves, que salvou o clube carioca abaixo da baliza.