Neymar celebra classificação do PSG e diz: “Sonhamos com mais”

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain até perdeu por 1 a 0 para o Bayern de Munique, em casa, mas garantiu uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, já que venceu o jogo de ida, na Alemanha, por 3 a 2.

E um dos grandes destaques do embate desta noite foi o Neymar. Apesar de ter passado em branco, o atacante brasileiro foi o jogador mais perigoso do PSG. O camisa 10 acertou três bolas na trave e ainda viu Neuer executar três grandes defesas em suas finalizações. Com isso, ele foi eleito pela Uefa o melhor atleta em campo.

“Estou muito feliz. Enfrentamos uma grande equipe. Eliminamos o campeão europeu. Também somos uma grande equipe e mostramos isso esta noite. Os objetivos são respeitados. Voltamos às semifinais. Esperamos ter uma boa semi. O mais importante é que estamos classificados. O PSG é uma grande equipe. Agora estamos nas semifinais e sonhamos com mais”, disse à RMC Sport.

Na próxima fase, o PSG encara Manchester City ou Borussia Dortmund, que se enfrentam nesta quarta-feira. O primeiro jogo será no dia 27 de abril.