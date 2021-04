Neymar chega em sua terceira semi de Champions, fase em que ele costuma decidir; relembre

Grande nome da classificação do Paris Saint-Germain nesta terça-feira, Neymar brilhou mais uma vez em campo pelo clube francês, que perdeu por 1 a 0 para o Bayern, nesta terça-feira, mas se classificou para a semifinal da Champions League com o placar agregado de 3 a 3 e levando vantagem nos gols fora de casa.

Neymar chega assim a sua terceira semifinal de Champions League na carreira em sua oitava participação no torneio continental.

