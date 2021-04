Neymar coloca ponto final em rumores de saída do PSG e ignora Bola de Ouro: “Não estou nem aí”

Na última semana, o mundo do futebol parou com o anúncio da polêmica Superliga. A união de 12 clubes com o intuito de criar um novo campeonato foi visto por muitos como uma ideia elitista e que tinha como unica inteção a arredação de dinheiro em meio ao caos sanitário e financeiro que vive o mundo. No entanto, a ideia parece estar indo por água abaixo.









A Superliga tinha (ou tem) como presidente Florentino Pérez, também presidente do Real Madrid. O mandatário afirma que o projeto seguirá a diante, mesmo após a desistência dos seis clubes ingleses envolvidos. Com Chelsea puxando a fila, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Manchester City e Liverpool oficializaram que estão fora da competição.

Foto: Matthias Hangst/Getty Images



Além da Superliga, outro tema que movimenta os bastidores do futebol mundial é a janela de transferência. Nomes como Messi, Mbappé, Haaland e, claro, Neymar, não deixam de ser falados. O brasileiro, no entanto, deve permanecer no Paris Saint-Germain. Em entrevista à emissora “RMC”, o camisa 10 revelou que está muito próximo de renovar seu contrato.

“A gente está em conversação com o Paris, sim. Acho que não precisamos ter pressa de nada. São coisas que estão praticamente pré-definidas. Me sinto à vontade, me sinto mais feliz aqui no Paris Saint-Germain”, disse o astro brasileiro. O vínculo atual de Neymar com o PSG é válido até junho 2022 e a prorrogação deve ser feita até 2026.

Neymar fala que não liga mais pra Bola de Ouro, mas vai ganhar esse ano e ficar todo emocionado na premiação

GRAVEM O QUE EU DIGO ele ainda ganha duas ou três bolas de ouro antes de aposentar — Tor �� (@torkkjkk)

O craque, inclusive, ignorou a Bola de Ouro e se disse focado na conquista da Champions League. “Sobre a Bola de Ouro, já nem ligo. Não é algo que penso. E sendo sincero, não estou nem aí. Quero é ganhar a Liga dos Campeões. Isso com certeza faz a diferença na minha vida, na minha carreira. Isso é o mais importante”, concluiu.