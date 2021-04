Neymar: Companheiros no PSG estão incomodados com comportamento do jogador

De acordo com o jornal francês L’Equipe, os companheiros de Neymar do PSG estão incomodados com o comportamento e as recentes confusões do atacante. O clima nos vestiários estaria esquisito há algumas semanas.

A situação mais recente que teria incomodado os outros jogadores do PSG foi a expulsão de Neymar da partida contra o Lille. Ainda segundo o jornal, alguns jogadores brasileiros também estariam entre os irritados com Neymar.









A revelação do jornal chega na véspera de um dos compromissos mais importantes da temporada o PSG: Nesta quarta-feira (7), às 16:00 (horário de Brasília), o time irá bater de frente com o Bayern de Munique valendo uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Como a expulsão de Neymar aconteceu em um jogo do Campeonato Francês, ele irá aparecer em campo. Apesar das controvérsias, Neymar tem apoio de torcedores brasileiros, que estão usando as redes sociais para incentivar o craque.

Um dos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda-feira (5) foi a hashtag #neyday. O movimento foi criado ano passado, e junta fãs do craque que se manifestam através de postagens para defender Neymar.