Neymar deixa jogadores ingleses ‘assustados’ em semi da Champions, mas é xingado por ex-Oasis torcedor do City

Neymar não teve sua melhor atuação a derrota por 2 a 1 do PSG para o Manchester City, nesta quarta-feira, pela semifinal da Champions. Porém, ele não deixou de ser assunto.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O brasileiro, ao mesmo tempo em que foi elogiado por estrelas da Premier League como Jack Grealish, do Aston Villa, e James Maddison, do Leicester, foi detonado por Liam Gallagher, ex-vocalista da banda Oasis e torcedor ilustre do Manchester City.

Antes da partida, o meia do Leicester rasgou elogios ao brasileiro. “Existe algum jogador mais legal de se ver jogar do que Neymar? Não para mim…”.

“É assustador o quão bom ele é”, respondeu o jogador do Aston Villa.

Scary how good he is 🔥 https://t.co/xu37FgGX1k — Jack Grealish (@JackGrealish) April 28, 2021

Porém, quem estava diretamente ligado com o emotivo durante PSG x City não se encantou tanto.

Conhecido por ser “bocudo”, Liam Gallagher deu uma “cornetada” no camisa 10 rasileiro.

“Neymar é uma b*** vergonhosa”, postou o inglês.