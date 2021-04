Neymar é defendido por técnico do PSG após expulsão: ‘É um jogador emotivo’

O técnico Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, defendeu o astro brasileiro Neymar ao comentar a expulsão nos minutos finais da partida contra o Lille, no último final de semana. Para o treinador, Neymar é um jogador “emotivo” e “não merecia o cartão vermelho”.

“Depois de seis semanas fora ele estava muito entusiasmado para começar um jogo. Ele é um jogador emotivo, adora jogar, competir. Não merecia este cartão vermelho. Foi expulso por uma série de razões, mas ele sabe que deve se concentrar”, disse Pochettino em entrevista coletiva nessa terça-feira.

Neymar se envolveu em uma confusão no final do jogo contra o Lille com o defensor Tiago Djaló. Ambos os jogadores foram expulsos e continuaram trocando farpas no caminho para o vestiário.

O jogo terminou 1 a 0 para o Lille, que assumiu a liderança isolada do Campeonato Francês.

play 0:49 No lance da expulsão, Djaló pegou com as mãos uma bola que saiu pela lateral e pertencia ao PSG. Neymar foi tentar retomá-la e empurrou o português, que caiu no chão. O árbitro, então, mostrou o 2º amarelo ao camisa 10 e o expulsou da partida.

O PSG tem compromisso importante na Champions League e vai enfrentar o Bayern de Munique nesta quarta, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela ida das quartas de final da competição. A eliminatória será a reedição da última final da competição, que acabou com triunfo da equipe alemã.