Neymar é expulso no final, e PSG perde para o Lille em casa

O Paris Saint-Germain foi derrotado em casa com direito a expulsão de Neymar. No Parque dos Príncipes, o brasileiro recebeu o segundo amarelo e ainda viu David garantir a vitória do Lille pelo Campeonato Francês: 1 a 0.

Logo aos 20 minutos de jogo, na primeira finalização do Lille na partida, Ikoné achou David. O canadense atrasou a passada e chutou, contando com desvio, para abrir o placar e marcar o único gol da partida.

O Paris Saint-Germain foi melhor, tentou, pressionou, mas não obteve resultado. Visivelmente estressado, Neymar foi expulso no final do segundo tempo após empurrar um adversário com bola parada (assista ao vídeo abaixo). O jogador envolvido no lance, Djalo, também recebeu o segundo amarelo e deixou a partida mais cedo.

Com o resultado, o Lille abriu três pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês. A segunda colocação é do PSG, com 63 pontos.

O Paris Saint-Germain volta a campo na quarta-feira. A equipe vai visitar o Bayern de Munique, na Alemanha, em duelo pelas quartas de final da Champions League.