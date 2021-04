Neymar e PSG desatam ‘turbilhão’ no Bayern

Campeão de todos os títulos que disputou na temporada passada, o Bayern de Munique vive uma grande crise nos bastidores após ser eliminado pelo PSG de Neymar nas quartas de final da Champions League.

O treinador Hans Dieter Flick tem um péssimo relacionamento com Hasan Salihamidzic, diretor de futebol da equipe. A gota d’água para o rompimento foi o movimento da Federação Alemã para fazer de Flick o sucessor de Joachim Low na seleção. O episódio causou tantos problemas ao Bayern, que Rummenige, presidente do clube, precisou entrar em cena para acalmar os ânimos. Caso o técnico saia do clube, o favorito para a vaga é Julian Nagelsmann, do RB Leipzig

A pandemia diminuiu as receitas do clube, conhecido por seu modelo de gestão austero. O problema é que vários jogadores importantes da equipe estão insatisfeitos e desejam sair. Thiago Alcantara, foi vendido no começo da temporada por apenas 22 milhões de euros (R$ 149 milhões) ao Liverpool, embora seu valor de mercado fosse mais do que o dobro. Alaba e Boateng, que segundo o Transfermarkt valem respectivamente 55 milhões de euros (R$ 373,7 milhões) e 10 milhões de euros (R$ 67 milhões), deverão sair de graça no meio do ano. O austríaco quis sair porque não gostou da oferta financeira que recebeu do Bayern, enquanto o zagueiro foi dispensado pelo cube bávaro para a chegada de Upamecano, do RB Leipzig.

Contratados na última janela, Douglas Costa, Sané e o goleiro Nübel não se firmaram no time. Os jovens jogadores do elenco como Musiala ou Marc Roc ainda não assumiram o protagonismo necessário para colocar o time no topo do futebol mundial outra vez. Além disso, o Bayern deverá ser mais discreto na próxima janela de transferências. Conhecido por contratar os destaques dos rivais de Bundesliga, o clube parece não ter a mesma força financeira de antes. Haaland, grande nome do Dortmund nos últimos anos, está fora dos planos dos bávaros.