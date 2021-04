Neymar é suspenso por duas partidas no Campeonato Francês por expulsão contra o Lille

A LFP (Liga de Futebol Profissional da França) anunciou nesta quarta-feira que o atacante Neymar, do PSG, foi suspenso por dois jogos em competições nacionais por causa de sua expulsão na derrota por 1 a 0 para o Lille, no último final de semana, pela Ligue 1.

Com isso, o brasileiro ficará fora dos duelos contra Strasbourg e Saint-Étienne, ambos pelo Campeonato Francês.

Ele voltará a estar disponível para o duelo contra o Metz, diz 24 de abril, pela Ligue 1.

Já o zagueiro Tiago Djaló, do Lille, que se envolveu na confusão com Neymar no lance da expulsão, levou uma partida de suspensão por decisão da LFP.

O PSG atualmente é o vice-líder do Francês, logo atrás do Lille, que assumiu a ponta com o triunfo sobre a equipe da capital.

Neymar durante jogo entre PSG e Bayern, pela Champions League EFE

Além da Ligue 1, o Paris ainda está disputando a Champions, a Copa da França e a Copa da Liga Francesa.

A suspensão do brasileiro, aliás, não tem qualquer efeito na Liga dos Campeões, e ele poderá jogar normalmente contra o Bayern de Munique, pelas quartas-de-final.