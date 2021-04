Neymar elogia o #NeyDay e fala sobre a semifinal da Champions League contra o Manchester City

Nesta quarta-feira (28), PSG x Manchester City fazem o primeiro jogo das semifinais da Champions League, na França, às 16h. Neymar foi o escolhido para dar entrevista coletiva antes do duelo decisivo, e comentou sobre o #NeyDay, no qual torcedores brasileiros e estrangeiros postam fotos do camisa 10 em dia de jogos importantes do time francês.

O camisa 10 elogiou os brasileiros pela criatividade em dias de jogos importantes. “É engraçado porque brasileiro tem uma criatividade gigantesca para memes em dias importantes. Fico feliz pelo carinho que meu país vem tendo por mim. Espero que fazer um bom jogo e que o Paris saia vitorioso“, disse.

Neymar em campo contra o Bayer pela Champions. (Foto: Getty Images)



O brasileiro ressaltou que está com foco total em vencer a Champions League: “Quando cheguei sempre falei que a prioridade era a Champions. Estar entre os melhores. Ano passado conseguimos esse feito, chegar na final. Foi a primeira vez do Paris, e hoje estar entre as quatro melhores, isso quer dizer que o trabalho vem melhorando. Esse ano, por tudo que aconteceu, as pessoas que chegaram e o corpo técnico, as coisas estão se encaixando de uma forma muito boa. Clima é muito bom. O trabalho está no bom. Quer dizer que vem coisa boa. É continuar trabalhando.“