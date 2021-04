Neymar fala sobre renovação com o PSG: ‘Farei o que for melhor para todo mundo’

Antes da partida difícil contra o Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões, Neymar falou sobre seu contrato com o Paris Saint-Germain. O brasileiro garantiu estar feliz no clube e garantiu já estar conversando sobre este assunto.

– Já falei sobre isso no último jogo. Estou conversando com o clube e farei o que for melhor para todos. Já disse que estou feliz em Paris.

Para Neymar, seu principal foco é a Liga dos Campeões.

– Estou muito feliz com a temporada que estamos fazendo. A bola de ouro não é algo em que penso. Quero ganhar a Champions League.