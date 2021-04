Neymar | Hoje é #NeymarDay; brasileiro quer ajudar o PSG a despachar os atuais campeões da Champions League

Paris Saint -Germain e Bayern München se enfrentam nesta terça-feira (13), às 16h00, para ver quem fica com uma vaga na semifinal da Champions Legue 2020-2021; o time francês, de Neymar, joga em casa e pelo empate. Nós do Bolavip Brasil iremos fazer a cobertura da partida em tempo real.

Hoje, tem PSG e tem Neymar em campo, com isso, as redes sociais bombam com a hasgtag #NeymarDay, é assim que os fãs do craque brasileiro espalham seu apoio ao atacante. No ano passado, a estratégia funcionou até a final, quando o time parisiense perdeu o título, justamente para o time da Baviera.

Neymar tem tudo para seguir na luta pelo título inédito do PSG. (Foto: Getty Images)



Em seis partidas na atual edição da Champions League, Neymar marcou seis gols e ainda deu suas assistências, sendo assim, peça muito importante para o time do técnico Mauricio Pochettino. Nem mesmo na temporada 2014/2015, a do título conquistado com o Barcelona, o brasileiro decisivo. Na ocasião, terminou como artilheiro, com dez gols, mas em 12 partidas disputadas.

Neymar em campo pelo PSG. (Foto: Getty Images)



Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, fora de casa, o PSG joga pelo empate para ficar com uma vaga na semifinal da competição. Se perder por 1 a 0 ou 2 a 0, também se classifica. O time alemão só fica com a vaga, se vencer por dois ou mais gols de diferença. Os Bávaros também ficam com a vaga, se conseguirem uma vitória por um gol de diferença (desde que faça pelo menos quatro gols 4×3 – 5×4…) ou se conseguir devolver o placar de 3 a 2 e vencer na prorrogação ou nas penalidades.