[Neymar]: Jornalista detona comportamento ‘soberbo’ do atacante do PSG e irrita fãs do jogador nas redes sociais

Neymar foi criticado pelo jornalista André Rizek nesta segunda-feira (05), em podcast publicado pelo ge.globo e intitulado ‘A Mesa’. Segundo o profissional, o que impede o craque brasileiro de ser o melhor do mundo é a ‘soberba’ e o desrespeito aos adversários.

No último sábado (03), por exemplo, o atacante do PSG foi expulso em partida contra o Lille e, na entrada do vestiário, quase trocou agressões físicas com o zagueiro Djaló, mas a dupla foi impedida por seguranças no local.

Neymar em partida pelo PSG. Foto: Getty Images



“Neymar tem tudo para colocar a bola embaixo do braço e terminar a temporada como melhor do mundo. Acho que é uma questão de respeito. Ao não tratar os outros com respeito, ele não recebe esse respeito“, analisou Rizek.

André Rizek compara comportamento de Neymar com Messi e Mbappé

O apresentador do programa ‘Seleção SporTV’ ainda comparou o comportamento de Neymar com as ações de Messi e Mbappé – e ressaltou que o argentino e o francês não têm a soberba do brasileiro. “Ele tem um temperamento de soberba, de desrespeitar os adversários, que a gente não vê no Messi, no Mbappé“, finalizou.

O comentário de Rizek, é claro, causou polêmica entre os fãs do jogador, que acusaram o jornalista de tentar ‘crescer’ em cima do atleta. “Neymar tem o temperamento melhor que o Romário, Edmundo, Luis Fabiano e outros, a diferença que tudo que ele faz toma uma proporção enorme“, reclamou um torcedor no Twitter.