Neymar minimiza acusação de racismo contra Rodolffo e Juliette no ‘BBB’: ‘Chororô, mimimi do c…’

O atacante Neymar opinou sobre uma questão racial que envolveu o reality show da Globo “Big Brother Brasil 21”. Após o participante Rodolffo apontar uma aparência entre o cabelo do outro “brother” João Luiz com uma peruca de “homem das cavernas”, o debate tomou as redes sociais. O astro do Paris Saint-Germain comentou sobre o “mimimi” que estaria acontecendo.

– Mimimi do c… Chato demais esse mundo de hoje em dia p… que pariu. Qualquer brincadeira é um chororô danado – escreveu Neymar no Instagram. A postagem mostrava um vídeo onde a “sister” Juliette , com uma peruca cacheada, falava: “Tô parecendo uma mulher das cavernas”.

A participante estava no quarto com Pocah, Camilla, João Luiz e Viih Tube, e os brothers se divertiram com Juliette. “Ficou 70 anos mais velha”, disse ela. A cena foi relembrada por alguns internautas em comparação com o acontecimento de João.

Durante o “Jogo da Discórdia”, nesta segunda, o “BBB” virou assunto nacional depois que o participante João Luiz fez um desabafo sobre uma frase do cantor sertanejo. João se sentiu incomodado quando Rodolffo fez uma comparação com seu cabelo com a fantasia de um personagem do “Monstro” – quadro onde participantes precisam passar dias com uma fantasia peculiar. O cantor chegou a pedir desculpas e reafirmar a aparência.

Esta não é a primeira vez que o camisa 10 do PSG se expressa sobre “Big Brother”. Nas últimas semanas, ele chegou a comentar sobre a saída de outros participantes e soltou fogos quando a rapper Karol Concá foi eliminada.