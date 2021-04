[Neymar] | No #NeymarDay, atacante brasileiro tenta voltar a brilhar na Champions League; craque brasileiro publica mensagem sobre PSG x Bayern de Munique

Neymar busca ser protagonista do duelo decisivo entre PSG x Bayern de Munique na tarde desta terça-feira (13), em jogo que acontece a partir das 16h (de Brasília), no Parque nos Príncipes, em Paris, na França.

No confronto de ida, realizado na Alemanha, o atacante brasileiro brilhou e foi responsável por duas belas assistências para os gols de Mbappé e Marquinhos. Agora, o craque tenta repetir o sucesso do primeiro embate para não decepcionar os fãs no #NeymarDay.

Para conseguir a classificação às semifinais do torneio, a equipe parisiense pode empatar ou até perder por 1 a 0 ou 2 a 1. Isso porque, na semana passada, o time comandado por Mauricio Pochettino levou a melhor fora de casa, por 3 a 2.

No #NeymarDay, atacante Neymar se mostra confiante antes de PSG x Bayern de Munique