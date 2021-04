Neymar provoca Bayern após classificação do PSG na Champions; presidente garante renovação com craque brasileiro

A Champions League chegou em seus momentos decisivos e que podem mudar os rumos dos clubes em suas respectivas temporadas. O Paris Saint’Germain, por exemplo, contrariou a maioria dos especialistas e venceu o Bayern de Munique, na Alemanha, no jogo de ida das quartas de finais. O 3 a 2 fora de casa deu uma certa tranquilidade aos franceses.









Nesta terça-feira (13), porém, as duas equipes se enfrentaram no Parque dos Príncipes e mais um grande jogo foi pratagonizado pelos astros parisienses e bávaros. Aos 40′ do primeiro tempo, Choupo Moting marcou novamente contra seu ex-clube e abriu o placar para o Bayern. Neste cenário, o PSG ainda se classicava e foi assim até o final.

Foto: Matthias Hangst/Getty Images



Ao término da partida, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, foi questionado sobre a renovação de contrato de Neymar, eleito o melhor em campo na classificação. O mandatário foi categórico ao afirmar que o brasileiro seguirá na França. “Contrato de Neymar? Acho que o Neymar vai ficar muito tempo aqui no PSG”, disse à Sky Sport Italia.

Na saída de campo, Neymar não escondeu a empolgação em deixar o poderoso Bayern de Munique para trás e fez uma promessa aos torcedores do PSG: “Pode ficar tranquilo. Enquanto eu estiver em campo, o Paris Saint-Germain no mínimo na semifinal está garantido”, afirmou o camisa 10 ao canal francês RMC.

Eu começo e vocês continuam …..

“Parapapapapapapapapa

Paparapaparapaparaclackbum …” — Neymar Jr (@neymarjr)

April 13, 2021





Ainda em clima de festa, Neymar foi às redes sociais e não perdeu a oportunidade de provocar o Bayern com um trecho de funk antigo: “Paparapaparapaparaclackbum”, escreveu, onde a continuação da música seria “com os alemães vamos nos divertir”. Em êxtase, os seguidores do craque viralizaram a postagem que já alcançou mais de 27 mil compartilhamentos.