Neymar provoca São Paulo e responde se jogaria no rival do Peixe; santistas tiram sarro de são-paulinos na web

Em 2021, o Santos tenta implantar uma nova filosofia no clube. Nem tão nova, levando em consideração que seria uma espécie de “resgate” em sua história. Com Ariel Holan no comando, o Peixe quer recuperar o tão famoso ‘DNA ofensivo’, tendo como premissa a utilização de jovens talentos oriundos de suas categorias de base.









Com Kaio Jorge, Ivonei, Sandry, Ângelo, João Paulo e outros, o Alvinegro inicia a temporada unindo a juventude com a experiência de Marinho, Pará e Luan Peres. Além disso, o Santos não pode fazer contratações devido ao bloqueio da Fifa em virtude das dívidas da antiga gestão – o que torna o trabalho de Holan ainda mais complicado.

Falando em Menino da Vila, Neymar ‘roubou’ a cena nesta segunda-feira (19). Como já virou uma espécie de rotina do jogador, ele vem abrindo caixas de perguntas em seu Instagram para interagir com seus seguidores. Em um dos questionamentos feitos, o astro respondeu se jogaria no rival do Peixe, o São Paulo. A resposta foi “não” e uma imagem de um clássico de 2012.

Na oportunidade, Neymar fez o que quis com o lateral-direito Iván Piris, que era tido como “único marcador a parar Neymar na América do Sul” por conta de um jogo do Santos contra o Cerro Porteño, em 2011. Com esse ‘posto’ e dentre outros motivos, o paraguaio foi contratado pelo Tricolor e não deu muito certo já no primeiro embate com o atacante santista.

Em outra pergunta, o camisa 10 do PSG e da Seleção Brasileira também respondeu se jogaria no Flamengo. Com uma foto vestindo a camisa do clube carioca, Neymar respondeu que “talvez”. A torcida do Santos tirou sarro dos são-paulinos nas redes sociais e ficou ‘pistola’ pelo fato do Menino da Vila ter cogitado jogar no Rubro-Negro.