Neymar responde declaração polêmica de Kimmich após classificação do PSG contra o Bayern

Após a classificação do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique para as semifinais da Champions League, Neymar explicou a comemoração feita com Leandro Paredes na frente de Kimmich, volante do Bayern que havia dado uma declaração polêmica antes do duelo.

– Pior que não foi nem comemorar de provocação a ele ali, comemorei mais com o Leo (Paredes) . Vi o Leo, só, na minha frente e acabei comemorando com ele e, pelo destino, foi na frente do Kimmich – falou Neymar sobre comemoração na frente de volante do Bayern.

Antes do jogo de volta contra o PSG, Kimmich afirmou que o Bayern iria se classificar, pois, segundo ele, o time alemão era superior.

Neymar ainda deixou uma declaração polêmica com uma metáfora inusitada após garantir a classificação para a semifinal da Champions.

– É aquele ditado: você pode ter a posse de bola que for, você pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em cinco minutos e leva – disse o jogador brasileiro.

Neymar também analisou a forma como o PSG jogou e falou ainda sobre o Bayern.

– A mensagem que a gente tinha que mandar a gente mandou na temporada passada, onde a gente chegou na final, fizemos um belo jogo contra o Bayern também, que naquele momento, sim, pra mim era a melhor equipe do campeonato. Mas neste ano eu não vi assim – concluiu

O PSG enfrenta, às 8h (de Brasília) deste domingo, o Saint-Étienne. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Wolfsburg às 10:30h (de Brasília) deste sábado. As duas partidas serão transmitidas no site do LANCE!.