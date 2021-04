Neymar revela qualidade que gostaria de ter de Mbappé e responde sobre diferença do francês com Messi

Neymar foi só elogios a Kylian Mbappé em entrevista concedida à revista “France Football”. O brasileiro elogiou o companheiro de PSG e revelou a característica do francês que gostaria de ter.

“Sua explosão de velocidade”, respondeu o camisa 10, sem titubear, ao ser questionado pela publicação francesa – no passado, Mbappé afirmou que gostaria de ter a capacidade de Neymar para “jogar entre linhas”.

Neymar também comentou a declaração de Mbappé de que é “difícil” jogar com ele, pela velocidade de raciocínio do brasileiro.

“Acho que é o mesmo para todos jogadores de alto nível. Se você não tomar cuidado com cada movimento do seu companheiro, você corre o risco de perdê-los em uma fração de segundo. Como o Kylian é muito rápido, eu também tenho que estar focado e atento o tempo todo para jogar com ele. Mas foi a mesma coisa quando joguei com Messi, Iniesta ou Suárez.”

Ao citar Messi, contudo, Neymar tomou cuidado a responder sobre uma possível comparação do argentino com Mbappé.

“Não há comparação. São dois estilos de jogo muito diferentes. Messi é o melhor jogador que já vi e Kylian está a caminho de se tornar um dos melhores.”

Neymar e Mbappé entram em campo nesta terça-feira para tentar colocar o PSG nas semifinais da Champions League, contra o Bayern de Munique. No jogo de ida, na Alemanha, vitória francesa por 3 a 2.