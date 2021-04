Neymar se declara ao PSG e indica que irá renovar com o clube francês em breve: “Mais feliz que antes”

O PSG bem que poderia ter vencido pelas chances criadas, mas acabou sendo derrotado pelo Bayern de Munique, da Alemanha, por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, nesta terça-feira (13). Porém, como os franceses venceram na Alemanha por 3 a 2 na semana passada, a vaga, graças ao critério do gol fora de casa, ficou com a equipe de Neymar e Mbappé. Para melhorar ainda mais o dia dos torcedores parisienses, o brasileiro, que foi eleito o melhor em campo mesmo mandando três bolas na trave, adiantou que está próximo de estender seu contrato e ficar mais tempo em Paris.









“Acho que isso não é nem mais assunto, óbvio que me sinto bem a vontade, em casa, no PSG. Me sinto mais feliz que antes“, comentou o jogador, que deve assinar nos próximos dias um contrato até 2026.

Neymar também agradeceu aos fãs que torcem para ele e que apelidaram os jogos do PSG na Champions de “NeyDay”: “O NeyDay eu achei engraçado. Meus amigos mandam mensagem. Fico feliz pelo carinho dos brasileiros, apesar de estarmos longe. Sinto falta de jogar no Brasil, não tem emoção maior“, completou o astro.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, também comentou sobre a permanência do brasileiro e de Mbappé no clube. Para o mandatário, o clube tem tudo o que um profissional de elite precisa para disputar títulos, chegando entre os melhores da Europa nos últimos anos.

“Neymar e Mbappé não têm desculpas para sair. Temos realmente tudo para vencer todos os torneios. Somos uma grande equipe hoje. Temos respeito pelos outros, mas estamos com eles”, disse o mandatário.