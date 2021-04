Neymar surpreende e revela o que quer fazer após pendurar as chuteiras: ‘Me sinto confortável’

Astro do Paris Saint-Germain, que irá enfrentar o Manchester City nas semifinais da Uefa Champions League, Neymar surpreendeu ao revelar o que pretende fazer quando pendurar as chuteiras. O brasileiro quer trocar os gramados para jogar pôquer profissionalmente

“É verdade que pretendo me tornar profissional. Me sinto muito confortável a jogar pôquer e penso que posso jogar em grandes torneios depois de terminar a minha carreira no futebol. Comecei a jogar durante a Copa do Mundo de 2014 e me apaixonei. Eu jogo pôquer de forma agressiva”, disse o camisa 10 do PSG.

“Existem semelhanças entre o futebol e o pôquer, na maneira como você lê o jogo e o oponente e escolhe quando atacar. Eu costumava jogar muito no Barcelona e costumamos jogar no PSG. Eu me torno difícil para meus oponentes lerem, embora eu jogue muitas mãos”, garantiu.

Neymar é tão fã do jogo que batizou o cachorro com o nome de pôquer e chegou a ter aulas com Andre Akkari e Rafa Moraes, dois dos principais profissionais do esporte no Brasil.

“O pôquer é muito mais do que apenas o jogo, é uma comunidade e uma cultura e é isso que adoro”.