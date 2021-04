Neymar tem sua 2ª confusão na temporada e agora tem mais cartões que gols no Francês

Neymar “causou” no último sábado, mas não pelas jogadas espetaculares ou gols. O atacante foi expulso na derrota do Paris Saint-Germain por 1 a 0 para o Lille, em duelo direto pela liderança do Campeonato Francês, e no túnel dos vestiários seguiu brigando e batendo boca com o zagueiro Tiago Djaló.

Imagens das câmeras que transmitiram o jogo mostraram o brasileiro discutindo muito com o português, aparentando estar bastante contrariado.

Tem início, então, um princípio de confusão, com Neymar tentando ir para cima do defensor, chegando até a esticar o braço para encostar no rosto do adversário. No entanto, os seguranças entram em cena imediatamente e evitam que os atletas cheguem às vias de fato.

Essa foi a segunda confusão de Neymar na temporada. Em setembro, ele foi expulso após uma briga com o espanhol Álvaro González, a quem ele acusou de racismo durante uma partida entre PSG e Olympique de Marselha.

Ao todo, Neymar acumula seis cartões amarelos e agora um vermelho na atual edição da Ligue 1. Curiosamente, ele já tem mais cartões do que gols (6) na temporada do Francês.

A temporada de Neymar no Francês dentro de campo não tem sido das melhores também. Ele tem apenas 6 gols marcados em 12 jogos.

O brasileiro deu quatro assistências também. Na média, é a pior das quatro temporadas dele no Francês em termos de participações em gols (gols + passes para gol).

2020-21 é a única das quatro temporada de Neymar na Ligue 1 em que ele tem na média menos de uma participação em gol por partida.

Em 19-20 foram 15 partidas e 19 participações (13 gols e 6 assistências). Em 18-19, foram 17 jogos e 23 participações em gols.

E em 17-18, Neymar teve 20 jogos e 32 participações diretas em gols (19 gols e 13 assistências).

Se manter em campo também não tem sido fácil para Neymar. Além das expulsões, o camisa 10 acumulou já quatro lesões na temporada.

Ele já perdeu um total de 20 partidas do PSG na temporada por causa de lesões no tornozelo, coxa e também testou positivo para a COVID-19.