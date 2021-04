NeymarDay | Craque brasileiro leva prêmio de melhor em campo na classificação do PSG contra o Bayern na Champions League

Paris Saint-Germain e Bayern München entraram em campo nesta terça-feira pela partida de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2020-2021 e o time alemão venceu por 1 a 0, porém, o resultado não foi suficiente para dar a vaga aos atuais campeões, que perderam em casa, no jogo da ida, por 3 a 2.

Neymar teve grandes chances de marcar, mas parou na trave e em boas defesas do goleiro Manuel Neuer. Mesmo assim, o craque do PSG levou o prêmio de melhor em campo e foi muito importante na classificação do time parisiense às semifinais da competição. O PSG foi finalista da edição passada, e agora, segue vivo, mais uma vez a tão sonhada “orelhuda”.

Neymar vibra com paredes, na frente de Kimmich. (Foto: Divulgação Twitter Fox Sports)



No #NeymarDay não teve gol do craque, mas teve belas jogadas, disposição, bola na trave e uma certa provocação ao alemão Kimmich, que segundo Neymar, disse que os Bávaros iriam se classificar.

“”Não foi comemorar como provocação, foi mais com o Leo (Paredes). Pelo destino foi na frente do Kimmich . Falou que time deles era melhor, ia passar. Mas é o que dizem: pode ter a posse de bola que for ou cantar a mulher a noite inteira, vem um em 5 minutos e leva, já era”, disse Neymar à TNT após o apito final.

Quem o PSG vai enfrentar nas semifinais?

Na briga pr uma vaga na grande final da Champions League, o PSG vai enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund. Os dois rivais se enfrentam nesta quarta-feira, 14, no Signal Iduna Park.

As semifinais estã marcadas para os dias 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio.