NeymarDay | Jornais espanhóis exaltam atuação de Neymar após classificação do PSG na Champions League

Segundo os veiculos de comunicação da Espanha, Neymar teve uma atuação de gala na tarde desta terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, na França, apesar da derrota de 1 x 0 para o Bayer de Munique. Mesmo com o resultado negativo, a equipe do craque brasileiro avançou de fase e está nas semifinais da Champions League.

O jornal Mundo Deportivo, de Barcelona, classificou a atuação do camisa 10 do PSG como um “recital” em campo. Mesmo sem balançar as redes, Neymar teve várias chances de deixar o seu gol no jogo, mas parou na trave ou no goleiro Neuer, que fez vários milagres.

Já o Marca, de Madri, ressaltou que mesmo com a derrota do time francês, Neymar venceu o jogo por conta da sua atuação. “Neymar não fez gol hoje por puro azar. O PSG passou à semifinal em outra partidaça, carregada de alternativas. O time perdeu, mas Neymar ganhou“, disse o jornal.

Mesmo perdendo o PSG se classificou porque no primeiro jogo, a equipe de Neymar venceu fora de casa por 3 x 2. O time bávaro não conseguiu tirar a diferença de gols, e marcou só um nesta tarde. O Bayern era um dos favoritos para vencer a Champions League neste ano novamente.