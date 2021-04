Nier: Automata finalmente irá receber patch de melhorias na Steam

A Square Enix anunciou nesta terça-feira (13) que a versão da Steam de Nier: Automata irá receber uma atualização com melhorias em breve.

Após uma série de críticas e bombardeamentos na Steam com a chegada da versão de Nier: Automata no Xbox Game Pass, a Square Enix finalmente deu uma luz para os jogadores, que deverão ver melhorias consideráveis no game muito em breve. Até o momento, não foi confirmado quais as otimizações que poderão ser adicionadas no jogo, mas tudo indica que bugs, crashes e melhorias visuais como 4K e HDR serão as principais novidades.

An upgrade patch for the Steam version of #NieR:Automata is currently in development.

We’ll have more information to share with you at a later date. pic.twitter.com/gUPCLSwgyH

