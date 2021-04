Nikão define saída do Athletico em dezembro e Corinthians pode propor troca; Everaldo e Camacho já foram oferecidos em acordo

No fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians sondou novamente o meia-atacante Nikão, do Athletico-PR, e até propôs uma troca de jogadores para viabilizar a transferência do camisa 11 do Furacão. À época, Vagner Mancini deu aval à diretoria para oferecer Everaldo e Camacho, mas os paranaenses bateram o pé, exigindo uma compensação financeira.

Já não era a primeira vez que o Timão consultava a situação de Nikão – em março de 2020, o então presidente Andrés Sanchez perguntou as condições para uma eventual negociação, mas as tratativas não passaram disso. O meia-atacante de 28 anos está no clube rubro-negro há seis temporadas e seu contrato expira em dezembro.

Ou seja, a partir do meio do ano, Nikão poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair do Athletico de graça ao término de 2021. De acordo com o colega Daniel Malucelli, do portal UmDoisEsportes, a tendência é que o jogador fique na capital paranaense até o último dia de seu vínculo para encerrar sua trajetória com respeito.

Everaldo está sem espaço no Corinthians e aguarda propostas (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)



Nikão já sinalizou que não vai renovar com o Athletico, o que abre brecha ao Corinthians se quiser fazer um pré-acordo com o atleta em julho, o que estará dentro da lei. “Ele já tem duas boas propostas em mãos. Uma de um clube do exterior e outra de um clube brasileiro. O nome das equipes é mantido em sigilo porque Nikão só vai avaliar as ofertas a partir do meio do ano. A prioridade é jogar fora do Brasil”, informa a reportagem.

Uma das equipes que o monitoram é o Al Ittihad, da Arábia Saudita, comandada por Fábio Carille, que deseja contar com Nikão, mas os árabes ainda não colocaram uma proposta na mesa. Além do Corinthians, o São Paulo é outra equipe do futebol brasileiro que andou perguntando pelo jogador.

Com Nikão já analisando as propostas para deixar o Athletico-PR, o Corinthians pode voltar a tentar negociar com o clube paranaense, com quem mantém relação cordial. Há, sim, a chance de envolver jogadores sem espaço com Mancini, como os próprios Everaldo e Camacho. O volante, por sinal, já esteve na Arena da Baixada por empréstimo na época de Tiago Nunes.