Nike anuncia suspensão de acordo de patrocínio de Deshaun Watson

Deshaun Watson sente também no bolso o impacto das acusações de assédio sexual por dezenas de mulheres nas últimas semanas. A Nike anunciou, nesta quarta-feira (7), que está suspendendo seu vínculo com o quarterback em face das ‘perturbadoras alegações’.

– Estamos profundamente preocupados com as perturbadoras alegações e suspendemos (o acordo de patrocínio) com Deshaun Watson. Vamos continuar monitorando de perto a situação – disse a gigante de materiais esportivos à NBC.

Watson é acusado por ter um procedimento predatório com mulheres durante sessões de massagem. O jogador iria completamente nu, coberto apenas por uma toalha, às massagens e forçava as mulheres a tocarem em suas partes íntimas durante as sessões. São 22 ações ajuizadas na justiça de Houston, um depoimento chocante por parte de uma profissional de massagens em Houston, que ainda não tinha feito nenhuma denúncia formal à justiça e, na terça-feira (6), uma das querelantes publicou uma carta direcionada a Deshaun Watson.

Um dos melhores quarterbacks da NFL e sendo o terceiro jogador mais bem remunerado da liga, Watson vive turbulência na vida pessoal e profissional. E até mesmo seu futuro no esporte está em risco diante das sérias alegações na justiça. À NBC, a NFL também se manifestou sobre os recentes desenvolvimentos no caso envolvendo o jogador.

– As alegações são profundamente perturbadoras e levamos esses problemas muito a sério. Imediatamente após as notícias das primeiras alegações no mês passado – como já foi reportado – iniciamos uma investigação de acordo com o código de conduta da NFL. E continuamos monitorando de perto todos desenvolvimentos deste assunto – disse Brian McCarthy, vice-presidente de comunicações da NFL.