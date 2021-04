Nilmar afirma desejo de voltar aos gramados: “Pretendo voltar jogando”; medalhão cita o Inter e torcida movimenta a web

O Internacional não teve dificuldades para golear o Deportivo Táchira pelo placar de 4 a 0 e mostrar recuperação na Libertadores da América. Graças ao saldo de gols positivo no jogo disputado no Beira-Rio, o Clube do Povo é o líder do grupo B da competição, contando com a vitória do Olimpia sobre o Always Ready, que deixou todos os clubes com três pontos.

Porém, os colorados não viram a reestreia do atacante Taison, que ficou no banco de reservas e acabou não sendo chamado. Sem estar inscrito no Campeonato Gaúcho, a próxima oportunidade de que o camisa 10 volte a pisar no gramado do Beira-Rio em um jogo oficial será contra o Olimpia, na semana que vem.

Enquanto isso, uma entrevista movimentou a torcida do Inter. Aos 36 anos de idade, o atacante Nilmar, que não entra em campo desde 2017, quando defendeu o Santos, falou que pretende retornar aos gramados e citou o Internacional. A declaração bastou para deixar os torcedores em polvorosa.

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images



“Pretendo primeiro voltar jogando. Depois de me capacitar, penso em ser dirigente. O clube que penso é o Inter“, disse Nilmar ao programa Conexão da Bola. A informção foi divulgada pelo perfil Rao Vive, no Twitter. Enquanto alguns colorados lembraram que o atleta teve problemas nos últimos anos de carreira, outros defendiam uma volta ‘simbólica’ para que a dupla com Taison fosse reeditada.

Nilmar foi revelado pelo Inter em 2003. Logo se destacando no time profissional, foi vendido ao Lyon. Foram três passagens pelo Beira-Rio, sendo a última delas em 2015, onde marcou sete gols em 25 partidas.