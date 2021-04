Ninfeta de Império, Marina Ruy Barbosa torce para público ‘problematizar’ novela · .

Marina Ruy Barbosa revela que não se incomoda com eventuais críticas a Maria Isis na reprise de Império (2014). A atriz lembra que já viveu uma experiência parecida com a reapresentação de Totalmente Demais (2015), em que o público viu com outros olhos o triângulo amoroso entre Eliza, Jonatas (Felipe Simas) e Arthur (Fabio Assunção).

Ela, aliás, revela ansiedade para ver como os telespectadores vão reagir ao romance entre a sua personagem e José Alfredo (Alexandre Nero). “Estou curiosa para ver como será a repercussão e que tipo de discussão vem [por aí] depois de seis anos. Da mesma forma como a vida, a nossa visão de mundo também mudou”, avalia a atriz ao ..

A artista ressalta que já tinha percebido anteriormente questionamentos sobre o casal, principalmente quanto à diferença de idade entre a ninfeta e o comendador. Na “edição especial” de Totalmente Demais, essa distância geracional se tornou uma pedra no caminho de Arthur e Eliza –bem diferente da primeira exibição, quando o casal “Arliza” tomou as redes sociais.

“Eu acho natural, porque a sociedade se transformou muito. A novela vai gerar muitas discussões, até pela forma como José Alfredo a chama por ‘sweet child’ [doce criança, em inglês]”, aposta.

A filha de Magnólia (Zezé Polessa) já tinha suscitado debates pelo perfil de “lolita”, geralmente associado a uma jovem hipersexualizada que abusa da sua ingenuidade para seduzir um homem mais velho. A sua subserviência também chocou parte do público, que a viu lavar os pés do marido de Maria Marta (Lilia Cabral) logo nos primeiros capítulos.

Maria Isis lava os pés do comendador em Império

Lolita?

O termo Lolita vem de diversas leituras cinematográficas do romance homônimo de Vladimir Nabokov (1899-1977), que acabaram por romantizar a obsessão predatória entre o protagonista pedófilo e sua enteada. As adaptações mais famosas foram realizadas por Stanley Kubrick (1928-1999) em 1962 e Adrian Lyne em 1997.

Marina, porém, acredita que o seu papel não se resume apenas à relação entre a jovem e o personagem de Alexandre Nero, mas também à emancipação de Maria Isis –não só do próprio comendador, como também de seus pais sanguessugas.

“Meu interesse no empoderamento feminino só cresceu de lá pra cá. Acredito muito que uma mulher empoderada é a que pode fazer as próprias escolhas. E nosso caminho precisa ser individual e respeitado por todas”, pontua.

Ela afirma que a personagem também foi fundamental para que entendesse o seu “poder” frente às câmeras e se firmasse na carreira, deixando de ser apenas uma jovem promessa.

“Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Comecei muito nova, minha primeira novela foi aos nove. Então essa foi a minha primeira personagem mais madura, contracenando com um elenco experiente. Eu estava muito ansiosa, a fim de fazer dar certo e comprar esse barulho”, justifica a ruiva.

Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado pela reta final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, próxima novela inédita, foi adiada para o segundo semestre deste ano.

