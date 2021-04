‘Ninguém é mais importante que o outro’

O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Paulista. No Morumbi, com gols de Rojas e Vitor Bueno, o Tricolor derrotou o Santo André e venceu a 6ª partida seguida sob o comando de Crespo.

Ao todo, até o momento, em 10 jogos, o argentino tem oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. A campanha no Paulistão e na Libertadores já faz a torcida do São Paulo sonhar com voos altos na temporada.

Para isso, o clube terá que superar a maratona de jogos – que já vem enfrentando. Em entrevista coletiva, Crespo destaco que maio será um mês complicado por conta da sequência e afirmou que, apesar da rodagem no elenco, a qual considera necessária, só há um São Paulo.

“Temos um só São Paulo. Todos juntos. Um grupo, um elenco. Todos. Ninguém é mais importante que outro. Somos pessoas diferentes, há modos de falar com uns do que com outros, é importante entender o passado. Para mim, o fundamental é o presente. É isso que se pretende no futuro. Estou feliz e tranquilo pelo trabalho feito. Sei perfeitamente que vai iniciar um momento muito duro e difícil durante maio. Então, devemos nos preparar todos porque vou precisar de todos”.





Com a vitória, o Tricolor praticamente encaminhou a classificação para a próxima fase do torneio. Agora, após nove jogos, o clube do Morumbi tem 22 pontos conquistados e a liderança do grupo B.

Mas, não há descanso. Já no próximo domingo, às 22h15, os comandados por Hernán Crespo voltam a campo para encarar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.