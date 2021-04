‘Ninguém está pensando nos jogadores?’

A Superliga segue dando repercussão na Europa. Só que a ‘metralhadora’ de críticas agora está em direção à Uefa, como fez o meio-campista Ilkay Gungodan, do Manchester City.

O jogador usou as redes sociais para fazer críticas à entidade que comanda o futebol na Europa. Segundo ele, o novo formato da Uefa Champions League está longe de ser o ideal. E comparou a situação com a polêmica envolvendo a Superleague.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!