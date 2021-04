Ninguém no mundo quer ganhar mais do que eu; não deixo nem minhas filhas ganharem quando a gente brinca’

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, mostrou muito bom humor após a goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, pela Conmebol Libertadores.

Questionado sobre a pressão que vinha sofrendo nos últimos dias, principalmente pelos resultados adversos no Campeonato Paulista, o português ressaltou que segue com “fome de vitórias” e brincou com a situação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Olha, eu sou feliz demais e agradecido demais por tudo o que a vida tem me proporcionado. E a única coisa que quero dizer sobre isso é que ninguém, ninguém, seja no Palmeiras, onde quer que seja, quer vencer mais do que eu”, afirmou.

“Nem minhas filhas eu deixo ganhar quando estamos a brincar. Minha mulher às vezes fica chateada porque eu não as deixo ganhar, mas eu quero ganhar sempre. Quero ganhar todos os jogos, seja contra quem for, seja aonde for”, salientou.

Quando à ira de alguns torcedores, que chegaram a pichar os muros do Allianz Parque após a derrota para o São Paulo, pelo Paulistão, Abel disse que este ano o “lema” do Alviverde mudou.

“Este ano não vamos repetir o lema. No ano passado, o lema era ‘todos somos um’. Este ano, tem que ser: ‘Contra tudo e contra todos’. Este é o lema deste ano”, bradou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Vamos voltar agora a fazer nosso trabalho. ‘Contra tudo e contra todos vai ser nosso lema neste ano”, finalizou.

Com o resultado desta terça, o Verdão manteve 100% de aproveitamento, chegou a 6 pontos e dormiu disparado na liderança de sua chave.

Na quarta-feira, jogam Defensa y Justicia e Universitario, na Argentina, para definir as posições seguintes do grupo.

O clube palestrino volta a campo pelo Paulista na próxima quinta, contra a Inter de Limeira, novamente no Allianz Parque, às 22h (de Brasília).