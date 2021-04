Lutando para sair de uma grave crise financeira, o Corinthians iniciou a temporada de 2021 sem contar com reforços. A ideia do clube neste começo, portanto, é apostar nos promissores garotos da base que estão subindo para o time profissional.

Na visão do técnico Vagner Mancini, no entanto, o clube precisa ter cautela com as pratas da casa, já que lançá-los em jogos decisivos, como os da Copa do Brasil, por exemplo, pode atrapalhá-los no processo de adaptação.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Jogar um peso excessivo em cima de garotos em jogos classificatórios é muito pior do que se você tiver a calma necessária para que eles possam se sentir bem no profissional, que é uma grande mudança. Nós temos alguns meninos que são muito promissores, mas que ainda estão verdes. Eu não posso ser irresponsável com eles, são joias que tem que ser bem tratadas e utilizadas no momento certo”, disse à Rádio Bandeirantes.

“Tenho que achar maneiras do Corinthians ser diferente esse ano. Se na última década ele teve os melhores do país, nesse momento não pode ter. Ninguém pode aumentar essa dívida”, completou.

Dessa forma, Mancini acabou optando por deixar alguns garotos de fora nos últimos jogos, como o volante Xavier, que sequer vem sendo relacionado ultimamente, e o meia Gabriel Pereira, que até vai para para as partidas, mas muitas vezes fica apenas no banco de reservas.

“Tenho muito carinho por todos os meninos e vou tentar ser o mais justo possível. Xavier, GP e alguns outros atletas que não estão ganhando oportunidades, não estão mostrando nos treinamentos aquilo que poderiam. Os que estão tendo oportunidades é porque estão se destacando. O jogador é escalado pelo aquilo que produz. Jogar esses meninos em uma situação onde o time ainda não está encaixado é sempre um risco muito grande”, afirmou.

“Agora que estou tendo tempo de trabalhar, talvez alguns deles apareçam na equipe. Temos que amadurecer esses garotos, mesclar e tentar buscar com eles uma forma diferente de jogar. Esses atletas que vieram da base tem as características que nós queremos”, completou.

Na visão do treinador, o Corinthians precisa de quatro ou cinco reforços para esta temporada, mas caso exista a possibilidade do clube fazer algum investimento, o jogador teria que chegar com a certeza de que iria jogar e corresponder, já que não vale a pena barrar jogadores da base com incertezas.

“É importante dizer que se vierem atletas, serão jogadores que vão chegar, vestir a camisa e jogar. Nós não temos a intenção de barrar os meninos buscando atletas que sejam incógnitas. Se tiver que apostar, vamos apostar na base. O torcedor quer jogadores identificados com o clube. É importante que a gente traga ainda mais ao nosso dia jogadores identificados. Existe a crise financeira, mas isso não impossibilita a chegada de um jogador de peso, desde que ele responda aquilo que queremos”, analisou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Confira outras respostas de Vagner Mancini:

Balanço do Corinthians desde que ele chegou

“Cheguei em um momento extremamente difícil. Realmente foi e está sendo o maior desafio da minha carreira, como disse na minha apresentação. O Corinthians permaneceu na Série A e teve um ótimo momento no campeonato, depois teve uma queda de produção. Hoje nós estamos há nove jogos de invencibilidade, mas o time não vem jogando bem, eu reconheço isso. O mês de março foi um mês muito difícil para a gente. Perdi vários jogadores para covid-19, mas estamos invictos com tudo isso, com toda essa dificuldade e sem reforço. O Corinthians sai do mês de março e entra no mês de abril muito mais fortalecido. A tendência é que a equipe tenha evolução a partir do começo do Paulista”.

Desempenho ruim nos últimos jogos

“Estou tendo uma semana de treinamento, algo que não tinha. Vi uma equipe nesses últimos jogos perdendo organização, o que é compreensível pelas mudanças que foram feitas e também pela falta de treinos. As peças acabam tendo que fazer a parte tática pelo lastro que já possuem. Isso é muito perigoso. Os jogadores acabam fazendo as coisas no automático e dando chances para os adversários. A partir do instante em que você tem chance de treinar, você consegue dar uma competência que alguns estavam perdendo. Eu fico muito irritado vendo o time jogando ou se organizando mal. A expectativa é que o Corinthians volte a jogar um bom futebol”.

play 3:01 Lateral do Corinthians é o convidado da semana de André Plihal, no Resenha ESPN

Recuperação de jogadores

“Tenho sempre que pensar que meu elenco é o melhor e que eu tenho que tirar dele o máximo possível. Em termos técnicos. É óbvio que faltam atletas, não sei quando vamos ter reforço. Eu sabia da dificuldade financeira quando fui contratado, sabia que para escapar daquele momento não teriam reforços, nesse começo de anos teríamos uma estruturação. Não vou reclamar, eu vou para campo, trabalhar, melhorar jogador, sistema de jogo. Eu tenho a possibilidade de trabalhar e recuperar esses jogadores. Tudo isso nós temos que pensar. Se hoje a torcida está um pouco chateada com A, B ou C, eu e minha equipe temos por obrigação melhorar esse atleta, se ele não se enquadrar, eles vão ficar para trás. Isso cabe para os garotos e para os mais velhos. Não estou aqui para fazer graça para ninguém, quero vencer, ver o Corinthians ganhando títulos e para isso eu sei o caminho certo”.

Renovação do Cazares

“Eu não entro na parte de contratos, isso é bem setorizado no Corinthians. Eu dou minha opinião. Na parte de campo, ele demorou um pouco para entrar, quando entrou foi muito bem, mas teve uma lesão. Quando retornou, não voltou na forma que estava. Ele sabe, eu sento com todos os atletas e converso com todos. Eles sabem que se eles não estiverem rendendo, não vão jogar, pode ser quem for. Eu procuro ser o mais justo e leal. O Cazares está um pouco acima do peso ainda, mas quando ele recuperar a parte física, tem totais condições de jogar pois é extremamente talentoso”.