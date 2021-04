Nino não segura empolgação por disputa da primeira Libertadores no Flu: “Sonho que estou realizando”

O Fluminense ainda busca formas de reforçar o elenco para a temporada 2021. Com a garantia de entrar somente na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Tricolor das Laranjeiras tem a tranquilidade para testar garotos na disputa do Campeonato Carioca e vasculhar o mercado com mais calma.

Quem falou sobre a ansiedade para jogar a principal competição do continente foi o zagueiro Nino. “A expectativa é muito grande. Um sonho que estou realizando, que vou realizar. Falei disso em uma das coletivas que dei um tempo atrás, quando ainda não estávamos classificados. Que era um desejo de todos e um desejo grande meu”, afirmou.

O defensor garantiu que o atual grupo comandado pelo técnico Roger Machado representará o Flu da forma como o clube merece. “Sempre acompanhei a Libertadores e era um alvo um dia estar participando. Estou muito feliz, com a expectativa muito grande e, principalmente, trabalhando muito para representemos o Fluminense em alto nível”, disse.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense



Nino reconheceu que a defesa não está no mesmo nível de 2020, mas destacou que no estadual há tempo e margem para as correções. “Tivemos pouco tempo para trabalhar, com mudança de comando. Está tudo muito novo ainda, tudo muito cedo. É mais uma questão de adaptação. Vamos nos adaptar o mais rápido possível a todas as circunstâncias, ao Campeonato Carioca, a todos os jogos, ao clima dos jogos, e com certeza vamos melhorar o mais rápido possível”, destacou.

“Estamos ansiosos para saber quais serão os nossos adversários na primeira fase. (…) Sabíamos que entraríamos em uma competição de alto nível. E quando você entra numa competição de alto nível você sabe que tem que estar preparado para enfrentar qualquer adversário”, concluiu o atleta, comentando sobre o sorteio da fase de grupos, que será realizado no próximo dia 09.