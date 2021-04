No ar em quatro novelas, Rafael Cardoso ressalta loucura para emendar trabalhos · .

Onipresente nas novelas que estão no ar na Globo, Rafael Cardoso já cometeu uma loucura para não recusar um papel. Na época em que recebeu o convite para viver Felipe em Além do Tempo (2015), o ator ainda estava atuando como o chef Vicente em Império (2014). Porém, ele não resistiu ao pedido de integrar o elenco da trama de Elizabeth Jhin e emendou um trabalho no outro.

“Eu não tinha nem terminado de gravar quando veio o convite para Além do Tempo. Eu começaria em dois meses. Todo trabalhador tem no máximo 30 dias de férias. Então, por que dizer não? E acabou que foi um enorme sucesso”, disse o artista em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do O Globo.

A mesma coisa aconteceu quando o ator estava em O Outro Lado do Paraíso (2017). Depois de emendar papéis em cinco novelas, ele foi convidado pelo diretor Pedro Vasconcelos para trabalhar em Espelho da Vida (2018).

“Pedrinho me encontrou e falou que a Elizabeth Jhin tinha feito um papel para mim. Lá fui eu de novo. A vida é só esta. Se não aproveitar, não pode lamentar depois”, ressaltou Cardoso.

A vontade do ator de “abraçar o mundo” ao topar diferentes papéis em um curto espaço de tempo pode ser visto pelo público atualmente. Com as reprises de Ti Ti Ti (2010), A Vida da Gente (2011), Império e a recapitulação de Salve-se Quem Puder, Rafael Cardoso está simultaneamente no ar em quatro novelas.

Apesar da sequência poderosa, o artista não vê problemas em emendar trabalhos: “Conforme eu ia trabalhando, ficava me perguntando: ‘Será que descanso a imagem?’. Mas eu gosto muito do que faço. Então, as oportunidades foram surgindo, e eu não quis perder. Entendi que eu tinha que aprender e me reinventar em pouco tempo. Sempre surgiram bons personagens, eu não tinha como negar. Eu nunca disse não”.

Vem aí…

O público não terá nem tempo de sentir saudade do artista quando as obras reprisadas foram encerradas. Rafael Cardoso adiantou que está em um projeto da Globo para 2022, porém, fez mistério ao ser perguntado sobre o novo papel. Ele havia sido cotado para interpretar Jove em Pantanal, mas saiu do elenco após uma revisão da produção.

“Estou à disposição para trabalhar. A pandemia já me deu a oportunidade de passar bastante tempo com minha família. Foi um respiro, embora não tenha vindo de uma forma boa. Agora, o físico já está descansado”, finalizou o ator.

