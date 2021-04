No ar em Ti Ti Ti, Mayana Neiva criou novo hábito para acompanhar Juliette no BBB21 · .

Mayana Neiva está no ar na reprise de Ti Ti Ti como Desirée. A atriz confidencia que está revendo as cenas que a alçaram à fama em 2010 e as quais define como “momento aprendiz”. Além de se distrair com o remake no Vale a Pena Ver de Novo, a intérprete fala que adotou um novo hábito neste ano. Passou a acompanhar o Big Brother Brasil pela primeira vez para torcer pela candidata que é sua conterrânea: Juliette Freire.

“Nós somos paraibanas da mesma cidade [Campina Grande], temos até amigos em comum. E o preconceito que ela sofreu por causa do jeito nordestino dela, eu sofri também. Fico emocionada com a humanidade dela”, observa a estrela da série Rotas do Ódio.

Mayana prova que está mesmo de olho na sister ao comentar o jogo dela no confinamento. “Acho lindo quem consegue matar no afeto, trazer humanidade para alguém que está tentando te prejudicar. Quero que ela ganhe. Ela é muito verdadeira e mostra muitas camadas. Apesar de ser um jogo, vejo que é quem ela é”, declara a atriz em entrevista concedida à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A beldade fala que Desirée é a personagem que as pessoas mais reconhecem de sua carreira. “Como era minha primeira [novela], pensei que todas eram daquele jeito, depois descobri que não. O que a gente ria nas gravações não dá para descrever. Sinto que tinha uma energia realmente mágica ali. A gente foi tão feliz, que transbordou”, discursa a atriz.

Personagem da vida

Mayana começou a fazer trabalhos na TV em 2007, com participações em séries e minisséries. A atriz integrou o elenco do remake Éramos Seis em 2019 e fez também O Outro Lado do Paraíso em 2017, mas o papel de delegada Carolina na série Rota do Ódio mostra a atriz em uma personagem bem diferente.

“É a personagem da minha vida, até o momento. Também a mais bem executada já que, hoje, sou uma atriz um pouco mais madura e, por isso, fiz tem escolhas mais apoiadas na experiencia. Mas, para além disso, os temas são muito fortes e atuais. A tela ajuda a gente a refletir. Ela foi escrita pela Susanna Lira e foi feita para e por mulheres”, revela a morena.

Rotas do Ódio está entre as séries mais assistidas do Globoplay desde sua estreia na plataforma em janeiro passado. Na trama, Carolina investiga crimes de intolerância e racismo. As três temporadas do drama policial estão disponíveis no streaming da Globo.

Ti Ti Ti, que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo, é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

