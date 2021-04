No Bate-Papo BBB, Arthur comenta sua eliminação e aproximação com brothers na reta final do BBB21 | Bate-Papo BBB

Ana Clara recebeu o 14° eliminado do BBB21, Arthur, no Bate-Papo BBB desta terça, 28/04. O ex-brother, que enfrentou o maior número de Paredões da 21ª edição – foram 6 ao todo – começou a conversa parabenizando a apresentadora por um feito marcante durante a participação dela no reality e demonstrou gratidão pela sua participação, após 5 anos insistindo nas inscrições.