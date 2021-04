O Bate-Papo BBB recebeu Caio, o décimo primeiro eliminado do BBB21, com 70,22% dos votos. Após analisar a sua saída e compartilhar as impressões do que aconteceu para acabar no Paredão, Ana Clara indagou o fazendeiro sobre uma participante em especial: Viih Tube. Líder na ocasião, Viih deu o voto de minerva que emparedou Caio. Ao decorrer do programa, a youtuber chegou a chamar Caio de pai, mas o fazendeiro afirma que a atitude do jogo não alterou seu afeto por ela.