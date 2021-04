No Bate-Papo BBB, Lexa manda recado para Pocah e revela amizade com irmão de Juliette | Bate-Papo BBB

+ Assista o Bate-Papo BBB completo com Emilio Dantas e Fabiula Nascimento, Lexa e Pocah

Lexa participa do Bate-Papo BBB — Foto: Globo

E as expectativas da cantora para a última prova do BBB21, que é de resistência, também está lá em cima.

“Olha, vou te falar, acho que a galera vai se doar até o limite. Vai ser no limite! Vai ser o final de um rolê pra começar outro”.

Top 4 do BBB21 se abraça e comemora: ‘Semifinalistas’

Mas as coisas não acontecem só dentro da casa, afinal, existe vida fora do BBB. Ana Clara e Lexa, inclusive, se conheceram assim que a apresentadora saiu do reality. Lexa contou essa história: