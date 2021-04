No Bate-Papo BBB, Rafael Infante avalia como será a postura de Viih Tube após saída de Thaís: ‘Vai perceber que diminuiu a força dela’ | Bate-Papo BBB

Rafael Infante foi o primeiro convidado do Bate-Papo BBB desta terça, 14/04, após a eliminação de Thaís, com 82,29% dos votos. Rafael fez questão de comentar os tantos memes que a ex-sister rendeu para as redes sociais, mas logo partiu para outro assunto que marcou a trajetória da cirurgiã-dentista no reality: a amizade com Viih Tube. O humorista avaliou como a youtuber deve se comportar no jogo após a saída da maior aliada.