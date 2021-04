No Bate-Papo BBB, Rodolffo se surpreende com o poder especial que Carla Diaz não usou: ‘Pirei’ | Bate-Papo BBB

O sertanejo reagiu com surpresa quando viu a diferença bem pequena quando disputou o Paredão com Carla Diaz. O ex-brother falou: “Nossa”.

Sobre a berlinda que disputou com a atriz, o cantor analisou: “O meu sentimento, às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui fora. Eu indiquei ela ao Paredão, ela foi para o Quarto Secreto. A gente vai pro Paredão juntos e ela sai. Imaginei que ela estava pagando pelo Paredão antigo que ela não saiu pela dinâmica do programa”.

A apresentadora então explicou que Carla Diaz foi para Quarto Secreto por decisão do público e ainda contou o poder especial que ela tinha durante as duas semanas nas quais podia vetar o Anjo. A atriz podia vetar a benção do Anjo e também para quem seria dado o Castigo do Monstro. Na segunda semana que Carla tinha esse poder, Arthur foi colocado no Monstro e a ex-confinada não vetou essa decisão.