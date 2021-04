No Bate-Papo BBB, Viih Tube se emociona ao relembrar amizade com Thaís: ‘Foi muito especial’ | Bate-Papo BBB

“É uma pessoa que, quando eu sair daqui, vai ser surreal a nossa amizade. Foi um achadinho lá dentro. Nosso jeitinho combinava muito. Se eu não tivesse achado ela, teria sido muito diferente as coisas para mim lá dentro em alguns momentos. Nosso apoio foi muito importante para mim”, analisou Viih Tube.

A youtuber ainda disse sobre a amiga: “Ela era a pessoa que, sem dúvida, eu não tinha dúvida nenhuma. Era minha colinha total”. E completou afirmando o quanto é importante ter uma amizade dentro do confinamento para conseguir seguir no jogo:

Depois, Viih Tube também comentou sobre sua relação com Juliette e analisou que as duas tinham jeitos diferentes de levar uma amizade e que, por isso, brigavam tanto no BBB21.