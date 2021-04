Thaís chegou ao Top 10 do BBB21, mas acabou sendo eliminada do jogo em um Paredão que dividiu com Arthur e Fiuk. Fora da casa, ela conversa com Jeska Grecco e Samir Duarte sobre sua experiência como participante do programa e moradora da casa mais vigiada do Brasil. No papo, a ex-sister abre o coração sobre seus sentimentos dentro de fora do reality: